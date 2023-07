KAA Gent zet eerste stap en maakt meteen indruk, Hein Vanhaezebrouck ziet wel nog een werkpunt en een minpunt: "Te makkelijk"

Opdracht volbracht voor KAA Gent. Tegen MSK Zilina boekte het een knappe en overtuigende overwinning: 5-1. Hein Vanhaezebrouck zag veel goede dingen, maar toch ook één minpunt.

"We speelden tegen een jong, dynamisch en gretig elftal, maar we wisten dat er mogelijkheden lagen. We hadden ze misschien iets hoger ingeschat, volgens de scouts was het vergelijkbaar met de top van 1B", aldus Hein Vanhaezebrouck op zijn persconferentie achteraf.

De efficiëntie liet wel wat te wensen over: "Het had 3-0 moeten zijn aan de rust, tegen bepaalde solide teams zullen we ons dat niet kunnen veroorloven. Na de 2-0 van De Sart is Zilina wat beginnen twijfelen en dan voelde je dat onze greep op de match steeds strakker werd."

Korte, maar goede voorbereiding

"We zijn klaar na een korte, maar goede voorbereiding. We moeten nog wat procenten winnen, maar de ene wat meer dan de andere. Tegen kleppers zal het nog wat meer moeten zijn, maar dit is een goede eerste stap."

"Opdracht volbracht, ik heb veel goede dingen gezien. Het was een algemene teamprestatie. Over het tegendoelpunt kan ik niet tevreden zijn. Hoe we ons met twee man laten aftroeven, dat is te makkelijk", had hij wel nog een puntje van kritiek.