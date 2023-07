Maxim De Cuyper zet iedereen toch nog eens op scherp na vlotte Europese zege

Maxim De Cuyper kan terugblikken op een geslaagde terugkeer bij Club Brugge. De jonge flankspeler kwam zelfs dicht bij een goal.

Na een uitleenbeurt van twee jaar bij Westerlo keerde Maxim De Cuyper terug bij Club Brugge. Hij kreeg meteen het vertrouwen van coach Ronny Deila en startte in de basis in de eerste match van het seizoen.

Club kende een droomstart tegen het Deense Aarhus en kwam na 10 minuten al 1-0 voor. In de tweede helft deed scoorde Rits snel de 2-0, nieuwkomer Vetlessen maakte nog de 3-0. Een perfect start van het seizoen voor Club dus.

Schande als Club er nog uit ligt

"Het was de bedoeling om scherp te starten. Ik denk dat we die intensiteit wel gebracht hebben. Dat was ook nodig tegen zo'n ploeg. Anders loop je achter de feiten aan", zei De Cuyper na de match. Club trekt volgende week met een mooie uitgangspositie naar Denemarken.

"Als je met 3-0 naar daar gaat, zou het een schande zijn als we er toch nog zouden uit liggen. Ik denk dat we volgende week hetzelfde wedstrijdplan moeten hebben", zette De Cuyper iedereen toch nog eens op scherp.