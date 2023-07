OFFICIEEL: RC Genk slaat interesse Engelse ploegen af en wil met fantastisch nieuws in toekomst aan de top blijven

Het is nu helemaal in kannen en kruiken: KRC Genk kan met fantastisch nieuws naar buiten komen. Het heeft een nieuwe overeenkomst bereikt met Dimitri de Condé.

Het zijn niet enkel spelers die belangstelling kunnen wekken uit het buitenland. De voorbije maanden deden de geruchten de ronde dat ploegen als Leeds en Tottenham een oogje hadden laten vallen op Dimitri de Condé. Onder meer het goede werk van de Head of Football resulteerde erin dat Genk vorig seizoen knap tweede werd.

Verschillende media meldden ondertussen wel dat De Condé wel degelijk zijn werk ging verderzetten bij de vicekampioen en dat is nu ook door Genk bekrachtigd. "Met trots kan ik jullie vertellen dat ik de volgende zes jaar verder kan werken bij deze fantastische club", zegt hij in een video die Genk verspreid heeft via sociale media.

"Voor mezelf is dat de keuze van het hart, maar ook de keuze van ambitie. In de afgelopen 35 jaar hebben we 4 titels gehaald. Onze ambitie is om nog beter te doen. Hoe we naar die titelmatch tegen Antwerp toe groeiden, was een belevenis. Dat heeft het gevoel gegeven dat hier iets moois groeit", besluit De Condé, die bij Genk blijft tot 2029.