Vandevoordt trekt volgend seizoen al zeker naar Bundesliga en... reageert op komst van Van Crombrugge naar Genk

Maarten Vandevoordt zette dinsdag de toon voor de Genkse doelmannenstrijd. Met een uitstekende prestatie op het veld van Servette FC wierp de 21-jarige doelman zich op tot titularis. Maar wat denkt hij zelf van de komst van Hendrik Van Crombrugge?

Wouter Vrancken liet eerder al weten dat de beste zal spelen. Met het spreekt voor zich dat Maarten Vandevoordt én Hendrik Van Crombrugge de wil én de kwaliteiten hebben om het Genkse doel te verdedigen.

"Er is een goede keeper en collega bijgekomen", maakt Vandevoordt zich niet meteen zorgen in Het Laatste Nieuws. Of het lekker is dat ik na de komst van een concurrent goed heb gepresteerd? Dat is mooi meegenomen."

Of het lekker is dat ik na de komst van een concurrent goed heb gepresteerd? Dat is mooi meegenomen

We zijn alvast benieuwd hoe de doelmannenkwestie bij KRC Genk in de loop van het seizoen zal evolueren. Van Crombrugge tekende een contract tot medio 2026 bij de Smurfen, terwijl het nu al geweten is dat Vandevoordt volgend seizoen naar RB Leipzig zal trekken.