🎥 Schandalige beelden in Nederland: harde kern Twente valt... hoofdtribune aan

In de Grolsh Veste braken er gisterenavond serieuze rellen uit. Nederlandse fans vielen de tribune met supporters van Hammarby aan. Daarbij viel één zwaargewonde. Beide clubbesturen begrijpen niet wat er gebeurde, maar bij Twente zijn ze woedend op de amokmakers.

Net na de wedstrijd baande de harde kern van Twente zich een weg naar de hoofdtribune, waar ook zo'n 200 Zweedse supporters zaten. Wat daarna volgde, was een zware vechtpartij. Zwaar bewapende agenten moesten tussenbeide komen om het gevecht te stoppen.

"Vreselijk. Dit is FC Twente-onwaardig", was algemeen directeur Van der Kraan woedend op de persconferentie. "Dit hoort niet in een stadion thuis, in geen enkel stadion. Of het voorkomen had kunnen worden? Dat gaan we uitzoeken. Ik vind het te snel om daar nu een antwoord op te geven."

© photonews

Van der Kraan kon wel inzicht geven op de aanwezigheid van honderden Zweden op de thuisvakken. 'Wij waren verplicht om tweehonderd kaarten beschikbaar te stellen aan Hammarby. Die waren bestemd voor sponsoren, maar ik heb niet het idee dat ze bij de juiste mensen terecht zijn gekomen. Er zijn daar behoorlijk wat ongeregeldheden geweest.'

"We hadden tweehonderd kaartjes gekregen voor sponsoren en partners", legde Hammerby-voorzitter Von Yxkull uit in Aftonbladet. "Supporters van Twente vielen dat vak aan. Ik zat in het vak ernaast en zag het gebeuren. Dramatische beelden, het was verschrikkelijk."

Rellen op hoofdtribunre. ME grijpt in pic.twitter.com/P8Bz2QhqM1 — Leon ten Voorde (@deBankzitter) July 27, 2023