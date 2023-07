Deila heeft een boodschap voor Buchanan na Europese uitblinkersrol

Club Brugge kende absoluut geen problemen met het Deense Aarhus (3-0). Ronny Deila was een tevreden trainer en hij zag zijn rechterflank uitblinken. Maar daar had hij ook nog iets over te zeggen.

Club walste bij momenten over AGF heen. Deila zag zijn ploeg tal van kansen creëren. "Hoeveel waren het er? Tien? Ik heb niet geteld. Dit was een heel goeie overwinning tegen een goeie tegenstander, dus we moeten niet te bescheiden zijn over onze prestatie", begon de Noor.

Skov Olsen en Tajon Buchanan waren daarbij uitblinkers. "Ze kunnen nog beter", zei Deila achteraf. "Vooral de prestatie van Tajon deed me plezier, want er wordt gezegd dat hij geen rechtsachter is. Maar toch wordt hij genoemd bij clubs als Inter en hij kan bij ons die positie zeker invullen. In een vijfmansdefensie zou hij misschien nog beter tot zijn recht komen."

Een trainer moet zijn manschappen echter ook op scherp houden. “Het is nog niet gespeeld”, beweerde Deila. “We moeten elke wedstrijd spelen zoals we dat nu gedaan hebben. Ik heb al zottere dingen gezien in Europa.”