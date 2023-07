Romelu Lukaku zal twee keer nadenken voor hij nog naar Juventus gaat

Romelu Lukaku is aan het onderhandelen met Juventus, maar nu zal hij wel eens tweemaal nadenken voor hij kiest voor een avontuur bij de Italiaanse topclub.

De gesprekken tussen Inter Milan en Chelsea sprongen af omdat Romelu Lukaku aan het onderhandelen was met Juventus. Nu zit de Rode Duivel met een probleem want de Italiaanse topclub kreeg slecht nieuws te verwerken.

Juventus is voor het aankomende seizoen uitgesloten van deelname aan Europees voetbal. Dat maakt de UEFA vrijdag bekend in een statement. De Italiaanse topclub wordt gestraft voor het overtreden van de Financial Fair Play-regels.

Juventus plaatste zich, als nummer zeven van de Serie A, voor de Conference League. Dit is niet het Europees platform dat Juventus wil betreden. Ze mikken namelijk op Champions League en daarom hebben de advocaten van de Italiaanse club gevraagd om nu de sanctie al te laten ingaan. Zodoende kunnen ze zich volop concentreren op de Serie A om hopelijk volgend seizoen in de Champions League aan te treden.