Ronny Deila rekent nog altijd op verrassende speler bij Club Brugge: "Hij kan een meerwaarde zijn"

Patrick Struijk wordt wellicht niet de volgende aanwinst van Club Brugge, hij is te duur. Maar misschien heeft Club die 'nieuwe' centrale verdediger al in huis.

Tegen Aarhus kwam Club Brugge nooit in de problemen, maar toch wordt nog naar defensieve versterking gezocht. Althans dat is wat er bij de buitenwereld leeft. Maar blijkbaar niet bij Club-coach Ronny Deila. "Liever kwaliteit dan kwantiteit", zei hij op zijn persconferentie.

"We hebben genoeg backs en centrale verdedigers. Het zijn vaak jonge kerels, dus we zouden nog wat extra leiderschap en ervaring kunnen gebruiken". Maar die ervaring heeft Club volgens Deila al in huis.

Boyata is opnieuw fit

Hij rekent namelijk nog altijd op Dedryck Boyata centraal achterin. Door veel blessures kon Boyata vorig seizoen niet veel spelen, zijn laatste match dateert al van januari. Maar dat is nu allemaal verleden tijd. "Hij is nu fit en gelukkig", zegt Deila. "Dedryck is iemand die zich goed moet voelen, hij kan een meerwaarde zijn."

Tegen Mechelen zal Boyata echter niet spelen. Hij maakt dit weekend minuten bij U23 en Deila hoopt dat Boyata daar verder op kan bouwen. "Zijn mindset is opnieuw positief, we hopen dat hij snel honderd procent fit is."