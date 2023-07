Veel lof voor Buffalo: er wordt vooral gesproken over 'sensatie' Gift Orban, maar ondertussen maakt hij pas écht indruk

KAA Gent pakte meteen uit tegen MSK Zilina: 5-1. Alweer erg belangrijk voor zijn team? Hugo Cuypers.

"Beginnen met twee doelpunten is altijd mooi. We zijn goed aan het seizoen begonnen en dat doet altijd deugd", opende Hugo Cuypers na de 5-1 tegen MSK Zilina.

"We zijn geduldig gebleven na de openingsfase waarin we kansen misten. Onze tegenpressing zat goed. We weten dat we niet mogen falen omdat we geen opvangnet hebben, maar we willen het match per match en ronde per ronde bekijken."

© photonews

Ook coach Hein Vanhaezebrouck was vol lof voor zijn aanvaller, die gewoon blijft spelen zoals vorig seizoen voorlopig. "Hugo Cuypers was in de vijf goals betrokken, ook al was het absoluut niet zijn beste wedstrijd op zich."

"Je ziet zijn nut elke wedstrijd terugkomen. Hij doet geen zotte dingen, maar is elke wedstrijd absoluut zeer nuttig", was hij tevreden.