Carl Hoefkens haalt in de aanloop naar STVV een probleem aan

Standard trekt voor zijn openingswedstrijd naar STVV. Het is meteen een speciale wedstrijd voor de Rouches.

Carl Hoefkens staat aan het begin van zijn nieuwe opdracht als hoofdtrainer. Op het veld van STVV start zijn seizoen bij Standard.

Voor de 1e wedstrijd heeft Hoefkens vertrouwen, maar hij ziet ook problemen. "Onze voorbereiding was kort en eigenlijk te kort", vertelde hij op een persconferentie. "Onze internationals hadden maar 3 weken voorbereiding. Dus het is niet gemakkelijk, maar ik denk wel dat we er klaar voor zijn."

Tegen STVV wordt het meteen een speciale wedstrijd, beseft Hoefkens. "Het is niet gemakkelijk om het seizoen op het veld van STVV te openen. Het is een soort van derby en bovendien wordt die op kunstgras gespeeld. Het wordt een mooie uitdaging voor ons", aldus de Standard-trainer.