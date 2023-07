Fans Antwerp mogen zich verlekkeren aan terugkeer: de 'king' geeft morgen de aftrap

Antwerp opent de competitie morgen tegen Cercle Brugge. De landskampioen wil er weer een feestje van maken en nodigde daarom een opmerkelijke gast uit. Hun ex-aanvaller William Owusu komt de aftrap geven.

Owusu is een cultfiguur bij Antwerp, maar speelde ook een grote rol in de terugkeer naar 1A. Met zijn doelpunten bezorgde hij hen een plaats in de finale van de play-offs in 1B. En op het hoogste niveau scoorde hij ook tegen Club Brugge en twee keer tegen Beerschot.

Owusu is graag gezien door de fans. De 33-jarige Ghanees speelt momenteel voor Winkel Sport, in Eerste Nationale. Morgen zal hij echter nog eens luid toegejuicht worden door de Bosuil.