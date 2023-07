🎥 Schiet Lukaku nu zelf transfer af? "Ik denk niet dat dat gaat gebeuren"

De maand augustus staat voor de deur, de topclubs zijn al bezig aan hun voorbereiding op tournee om het nieuwe seizoen en Romelu Lukaku weet nog altijd niet waar zijn toekomst. Bij Inter en Chelsea al zeker niet.

Enkel Juventus bleef zo nog over en verschillende Italiaanse media maakten al melding van een deal, maar komt het wel zover? In een filmpje op sociale media lijkt Lukaku nu ook de deur voor Juventus te sluiten.

Wanneer de Rode Duivel in zijn auto stapt, heeft hij en gesprek met enkele supporters in het Nederlands en het Italiaans. Eén fan, wellicht van Inter, vraag aan Lukaku. "Als je naar Juventus gaat, nooit Forza Juve zeggen, hé.” Lukaku lacht en zegt: "Ik denk niet dat dat gaat gebeuren."

Inter fan to Romelu Lukaku in Belgium: "See if you sign at Juventus, never say Forza Juventus."



Romelu Lukaku respond by saying: "No no never. I don't think the deal will go through."



— via @DiMarzio pic.twitter.com/5g1pyY7tGZ