Pech blijft de ex-Anderlecht-speler achtervolgen: opnieuw staat hij een tijd aan de kant

Opnieuw staat Julien Duranville aan de kant. Deze keer heeft hij een spierblessure opgelopen en staat hij opnieuw enkele weken aan de kant.

In een oefenduel tegen San Diego Loyal stond Julien Duranville bij Borussia Dortmund in de basis. Hij begon goed aan de partij en scoorde al na 2 minuten.

Maar dan sloeg voor Duranville opnieuw het noodlot toe. Na 15 minuten moest hij naar de kant. Hij had last aan zijn dijbeen.

Nadien onderging de jeugdinternational enkele onderzoeken. Daaruit bleek dat hij een spierscheur had opgelopen. Er wordt verwacht dat Duranville opnieuw enkele weken aan de kant zal staan.

Zo is er opnieuw pech voor Dortmund en Duranville. Eind januari kocht de Duitse topclub hem nog voor 8,5 miljoen euro van Anderlecht en sindsdien was hij regelmatig uit. Zo stond hij in het voorjaar nog maanden aan de kant door een hamstringletsel. Eind vorig seizoen maakte hij tegen Mainz wel al zijn debuut, maar nu moet hij weer even aan de kant staan.