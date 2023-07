De ambitie is zeer groot: Belgische club wil geld pompen in de club en heeft nieuwe talentrijke aanvaller beet

Zulte Waregem wil in zijn sportieve uitbouw nieuwe stappen zetten en nieuwe wegen inslaan. En ook zo snel mogelijk terug naar 1A promoveren. Het doet daartoe flink wat inspanningen.

Sinds de degradatie heeft Essevee niet stilgezeten. Het deed het al heel wat stappen in de ontwikkeling om de ambities waar te maken en zo snel mogelijk opnieuw naar 1A te stijgen.

Sterkhouders als Jelle Vossen en Ruud Vormer werden langer aan de club gebonden, net als enkele jongelingen binnen de club. En met Tom Caluwé kwam er een nieuwe Sportief Manager.

© photonews

Zulte Waregem heeft ook een kapitaalsverhoging ingepland. Meerderheidsaandeelhouder Tony Beeuwsaert zorgt voor 12,8 miljoen euro, die hij via zijn bedrijven leent aan de club. En ook Philippe Detaellenaere (2,4 miljoen euro) en Franck Tijtgat (800.000 euro) moeten voor extra geld zorgen.

En ook de ambitie om zo snel mogelijk terug naar 1A te stijgen waarmaken. Met Alieu Fadera werd bovendien ook nog gecasht op een talentvolle speler - hij trok naar Genk.

Abdoulaye Traoré en Igor Savic

Met het geld wil Essevee investeren in jong talent. De 22-jarige Igor Savic kwam eerder al, nu is ook Abdoulaye Traoré een speler van Zulte Waregem geworden.

De 20-jarige aanvaller komt over van Botev Plovdiv en tekende een contract voor vier seizoenen. Bij zijn Bulgaarse club maakte hij veel indruk bij de beloften, waardoor hij snel werd opgevist richting A-kern.

New in town. 😎 #altijdblijvenzingen pic.twitter.com/axFwDHt6LY — SV Zulte Waregem (@esseveeofficial) July 31, 2023

“Ik ben heel trots om hier te mogen zijn. Zulte Waregem lijkt me een heel warme en familiale club, en ik kan niet wachten om eraan te beginnen en me 100% in te zetten voor mijn nieuwe club", heeft Traoré zelf er ook alvast zin in.

Bij de A-kern van Plovdiv zorgde hij voor twee doelpunten in 18 wedstrijden. Essevee ziet zijn aanval zo dus versterk, Jelle Vossen kan de nieuweling alle kneepjes van het vak leren.