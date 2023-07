De luis in de pels van de topploegen, ondanks vertrek cruciale speler: "Waren de evenknie van Antwerp"

Cercle Brugge wil elk seizoen stappen vooruit blijven zetten. Met Carlos Avina hebben ze een heel ambitieuze sportief directeur. Die verkocht vorige week wel topschutter Ueda voor een dikke 9 miljoen. Een transfer die Cercle niet alle jaren doet.

De Japanner zal wel gemist worden, maar Thibo Somers maakt zich geen zorgen. "We wisten dat dit er zat aan te komen en waren er dus ook op voorbereid", zegt hij in Het Nieuwsblad. "We waren de evenknie van Antwerp, maar verloren op een paar details."

"Ik ga er ook vanuit dat er naar vervangers wordt uitgekeken voor iedereen die nog zal vertrekken. Dit zijn nu moeilijke weken voor elke ploeg, maar dat is eigen aan de maand augustus en de zomermercato.”

Zelf denkt het jeugdproduct en intussen ook clubicoon niet aan een transfer. “Belangstelling is er altijd, maar wat mij betreft, is er niks concreet en blijf ik gewoon bij Cercle. Volgend weekend komt Charleroi op bezoek en in de eerste thuismatch zullen we proberen om ons publiek extra te verwennen. Daar gaat het nu om.”