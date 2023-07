Degryse keihard voor Anderlecht en Riemer: "Wat had hij dan wel gedacht?"

Na de eerste speeldag heeft iedereen al de mond vol van het bedroevende niveau dat Anderlecht vrijdagavond haalde. Ook Marc Degryse keek met afschuw naar een team dat geen progressie maakte sinds vorig seizoen.

Het was dan ook niet om over naar huis te schrijven. Nochtans had iedereen veel hoop na de oefenmatch tegen Ajax. "Anderlecht, vrijdagavond. Manlief. De gewonnen oefenwedstrijd tegen Ajax gaf duidelijk een vertekend beeld", aldus Degryse in HLN.

Ajax was duidelijik nog niet klaar, speelde met een paar jonge gasten en was vorig seizoen ook al niet goed. "Wat had Brian Riemer dan wel gedacht? Dat hij met een middenveld Ashimeru, Diawara en Arnstad eventjes baas zou zijn op Union?"

Iedereen slaat daarbij op dezelfde nagel. "Van wie moet de creativiteit komen met het vertrek van Refaelov en het wegvallen van Verschaeren. Wie moet de doorsteekpasjes geven, wie moet voor de openingen zorgen?