Fredberg schiet weer in actie en heropent dossier dat al weken op tafel ligt en broodnodig is

Wat er vrijdag op Union gebeurde is niet zomaar gepasseerd op Neerpede. Er werd zaterdag druk overlegd in de kantoren van Neerpede. En ook zondag was Jesper Fredberg druk in de weer. De CEO Sports weet wat er moet gebeuren.

Dat het middenveld voor geen meter liep, was niemand ontgaan. Het was de technische staf al duidelijk geworden tijdens de voorbereiding dat er creativiteit bij moest, maar Fredberg wachtte het juiste moment af. De piste Santiago Hezze is immers nog steeds niet verlaten. De komende week gaan de Denen van Anderlecht er alles aan doen om die extra middenvelder binnen te halen. Daarbij staat Hezze nog steeds bovenaan. Nu de competitie in Argentinië afgelopen is, hopen ze dat er makkelijker gesproken kan worden met CD Huracan, zijn club. Intussen zal het roeien worden met de riemen die er zijn. De kans is groot dat Théo Leoni de komende weken zijn kans krijgt om zich te bewijzen. De 23-jarige youngster voetbalt wel vooruit, in tegenstelling tot wat er vrijdag op het veld stond.