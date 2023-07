Analyse RWDM-eigenaar Textor onderschat de Belgische eerste klasse, Euvrard waarschuwde hem reeds

Zou de euro gevallen zijn? John Textor was niet aanwezig tijdens de eerste wedstrijd van RWDM, maar hij zal het verslag wel krijgen of de wedstrijd op tv gezien hebben. Afgaand hoe makkelijk Genk er komaf mee maakte, zal het hopelijk doordringen dat nog een lading Brazilianen de oplossing niet is.

Vincent Euvrard had het net voor zijn ontslag aangekaart en dat viel niet in goede aarde: er zitten niet genoeg voetballende kwaliteiten in de kern van RWDM. Allemaal stevige jongens, dat wel, maar je moet dat ronde ding ook naar de juiste voet kunnen sturen. En er zijn er te weinig die dat kunnen. In de verdediging zitten er amper opbouwende kwaliteiten. Klaus, Heris, Abner, Le Joncour... ze kunnen een bal afpakken, maar die is even snel weer terug. De Sart, Mercier en Biron, dat zijn zowat de jongens die het niveau hebben voor 1A. De rest... da's een groot vraagteken. Dit los je niet op door Brazilianen te gaan halen die nog nooit in Europa gespeeld hebben. Textor onderschat duidelijk de Belgische eerste klasse. Het is inderdaad fysiek, maar de andere ploegen hebben ook jongens lopen die kunnen opbouwen. Textor had moeten luisteren Als je wil slagen, heb je spelers nodig die zowel fysiek als voetballend vermogen combineren. Dat is er absoluut niet. En dat mag Textor aangerekend worden, want hij weigerde te luisteren naar mensen die de Belgische eerste klasse wel kennen zoals Dailly en Euvrard. Met alle respect voor de Braziliaanse coach, Claudio Capaça. Als hij straks ook niet aan de alarmbel gaat trekken, zal het verblijf van RWDM op het hoogste niveau maar één seizoen duren. Met drie potentiële dalers is de start voor ploegen als RWDM heel belangrijk. Het wordt sowieso moeilijk.