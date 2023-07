Twente neemt drastische beslissing na onlusten van vorige week: "Zijn gedwongen tot dit besluit"

In de voorronde van de Conference League tegen Hammarby werd de Grolsch Veste vorige week opgeschrikt door stevige onlusten, toen de harde kern de hoofdtribune aanviel waar zo'n 200 Zweedse supporters zaten. Daaropvolgend nam Twente nu een drastisch besluit.

Twente was eerst van plan om meereizende supporters toe te laten, maar is daar nu toch op teruggekomen. Volgens Twente komt dit door nieuwe informatie over de veiligheidssituatie voor de supporters in Stockholm, die in combinatie met de ongeregeldheden in De Grolsch Veste voor 'een nieuw inzicht' hebben gezorgd.

"Het is een ontzettend moeilijke en zware beslissing, maar we vinden dat we onze verantwoordelijkheid moeten nemen en gedwongen zijn tot dit besluit. We realiseren ons heel goed dat het voor velen een grote teleurstelling is, omdat zij zich al weken verheugen op deze Europese trip en de reis al hebben geboekt."

Ook sponsoren van Twente kunnen geen kaarten kopen voor de return in Stockholm. De club meldt dat de afvaardiging die afreist naar Zweden tot een minimum beperkt wordt.