Hij staat in de belangstelling van een Italiaanse topclub, maar Johan Bakayoko heeft duidelijke doelstelling met PSV dit seizoen

Naast AC Milan is er een nieuwe Italiaanse topclub die zijn neus aan het venster steekt voor Johan Bakayoko (20). De Belg heeft echter een duidelijke doelstelling met PSV.

Volgens verschillende Italiaanse media toont Napoli interesse in de jonge flankaanvaller. Journalist Domenico Pallara weet dat de landskampioen geïnformeerd heeft naar de talentvolle Belg. Bij de Napolitanen zou hij Hirving Lozano moeten opvolgen, die een persoonlijk akkoord met Los Angeles FC heeft bereikt.

Johan Bakayoko is in ieder geval niet van plan PSV zomaar te verlaten, en heeft een ambitieuze doelstelling met de Eindhovenaars voor dit seizoen. "We moeten met PSV dit seizoen alle prijzen pakken", windt hij er geen doekjes om voor Voetbal International.

Bakayoko brak vorig seizoen door bij de Nederlandse bekerwinnaar met 5 doelpunten en 5 assists in 23 wedstrijden, en staat dit seizoen voor het jaar van de bevestiging. Ook liet de jonge flankspeler op het internationale toneel al enkele mooie dingen zien met België.