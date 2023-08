OFFICIEEL: Ronny Deila krijgt zijn zin, Club Brugge kondigt tweede versterking van de dag aan

Philip Zinckernagel is een speler van Club Brugge. Na doelman Nordin Jackers eerder, is Zinckernagel de tweede versterking van de dag.

De transfer van Philip Zinckernagel hing al een hele tijd in de lucht en is nu ook eindelijk officieel. De Deen komt over van het Griekse Olympiakos en tekent voor twee seizoenen plus een optie op nog een seizoen extra.

Bij Club Brugge wordt Zinckernagel herenigd met Ronny Deila, die hij nog kent van vorig seizoen bij Standard. De Deen groeide uit tot een van de sterkhouders bij de Rouches en moet dat nu bij blauw-zwart tonen. Voor Club is het een extra offensieve versterking die voor extra concurrentie en ervaring moet zorgen.

Na de komst van doelman Nordin Jackers, die op huurbasis overkomt van OHL, is dit de tweede transfer van de dag voor blauw-zwart. Jackers wordt dan weer een doublure voor eerste doelman Simon Mignolet.