Deila maakt Europese selectie bekend en daarin toch één heel opvallende afwezige

Ronny Deila heeft zijn selectie bekendgemaakt die vandaag afreist voor de wedstrijd tegen Aarhus. Daarbij is er toch wel een opmerkelijke afwezige.

Iedereen had verwacht dat Bjorn Meijer, stilaan topfit, wel in de selectie zou zitten en speeltijd ging krijgen gezien het resultaat uit de heenmatch. Maar de Nederlander stapt dus niet mee op het vliegtuig aangezien hij weer wat last heeft van de buikspieren.

Er wel bij: Shion Homma. Naar wat we horen zou de vinnige Japanner op wat speeltijd kunnen rekenen. Net als Roméo Vermant, want die krijgt straks wel heel veel concurrentie als Jutgla en Yaremchuk terugkeren.

Deila kan trouwens nog meer roteren. Nielsen en Odoi zouden een basisplaats kunnen krijgen en het is afwachten of we Michal Skoras te zien krijgen.