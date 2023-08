Ex-Antwerp-speler begrijpt het nog altijd niet: "Op kwaliteit hadden we vierde of vijfde moeten worden"

De dubbel bij Antwerp kwam ook in de kleedkamer heel onverwacht. Binnen de spelersgroep had blijkbaar niemand verwacht dat ze zo succesvol gingen zijn vorig seizoen. Ook Pieter Gerkens niet.

Gerkens tekende deze zomer voor KAA Gent, terwijl hij het laatste deel van vorig seizoen geblesseerd moest toekijken. “Bij Antwerp hadden we kwalitatief een goede groep spelers, maar dat we de dubbel zouden pakken? Nee, dat hebben we ons meermaals hardop afgevraagd hoor, in de kleedkamer. Hoe is het mogelijk dat we dit hebben geflikt?", klinkt het in Het Nieuwsblad.

Voor de spelers zelf kwam het dus als een verrassing en Gerkens ziet één man verantwoordelijk voor de prijzen. "We hebben onszelf gewoon verrast, denk ik. Zeker omdat we als spelers op training weleens door het ijs zakten, dat het lachwekkend werd. Zo zie je maar. Wat we vorig seizoen als team hebben neergezet, is een topprestatie, met Mark van Bommel als orkestmeester."

"Altijd moeilijk om het vooraf te voorspellen, maar omdat je het me nu vraagt: mwah, ik denk dat we – in retrospectief – puur op kwaliteit voor de vierde, vijfde plaats hadden moeten spelen.”