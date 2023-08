Is dé grootse terugkeer in de maak? 'Onuachu vraagt zelf om terugkeer én heeft al een persoonlijk akkoord met Genk'

KRC Genk is nog steeds op zoek naar aanvallende versterking. Dimitri De Condé werd al enkele keren geconfronteerd met een terugkeer van Paul Onuachu. En die piste lijkt wél bewandeld te worden door de Limburgers.

Southampton FC betaalde afgelopen winter nog achttien miljoen euro voor Paul Onuachu, maar de Nigeriaanse aanvaller slaagde er nooit in om zijn stempel te drukken in de Premier League. The Saints degradeerden ondertussen naar de Championship, maar het verhaal van de spits lijkt er geschreven.

Enkele Duitse clubs volgen het dossier van Onuachu op de voet, maar volgens de media uit zijn thuisland verkiest de aanvaller een terugkeer naar België. Of beter gezegd: naar KRC Genk. De Nigeriaan gelooft dat hij in een vertrouwde omgeving opnieuw kan aanknopen met zijn niveau van enkele maanden geleden.

Akkoord?

Ondertussen is er schot in de zaak gekomen. Genk en Onuachu zaten al samen én de spits liet weten dat hij bereid is om in te leveren om een terugkeer mogelijk te maken. Enig probleem: Genk is niet van plan om miljoenen op tafel te gooien voor de 29-jarige aanvaller, terwijl Southampton momenteel geen trek heeft in een verhuur.