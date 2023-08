OFFICIEEL: Eén van de grootste vedettes ooit neemt afscheid na carrière van bijna drie decennia

Buffon speelde in totaal 975 clubwedstrijden en 175 interlands, iets wat weinigen gegeven is. De legendarische doelman maakte zijn debuut in 1995 toen hij bij Parma onder de lat kwam te staan. In 2001 maakte hij de transfer naar Juventus.

Buffon won met Parma de UEFA Cup, de Coppa Italia en de Italiaanse Super Cup, maar het was bij Juventus dat hij zijn prijzenkast helemaal vulde. Buffon werd tienmaal kampioen van Italië, won nog eens vijfmaal de Coppa Italia en zesmaal de Super Cup. Hij heeft ook één kampioenstitel in de Serie B achter zijn naam nadat Juventus omwille van een omkoopschandaal werd teruggezet.

Buffon verhuisde nog even naar PSG, vooraleer hij terugkeerde naar Juventus. Hij sloot zijn carrière dus af bij zijn jeugdliefde Parma.

