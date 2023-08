Transfer naar Bayern of toch bij Tottenham blijven? 'Kane doet zélf onvoorstelbare move en schudt de kaarten van zijn toekomst helemaal zelf door elkaar'

De transfersoap rond Harry Kane heeft een verrassende wending gekregen. De aanvaller maakte er de voorbije weken geen geheim van dat hij een streep wil trekken onder zijn verblijf bij Tottenham Hotspur. Al heeft hij zelf de kaarten door elkaar geschud.

Harry Kane is al eventjes rond met Bayern München. Der Rekordmeister wil de aanvaller twaalf miljoen euro per seizoen betalen én bracht in de tussentijd al een bod van honderd miljoen euro uit om Tottenham Hotspur te overtuigen.

Hét wederkerende probleem van Daniel Levy: de voorzitter van The Spurs wil meer. Om die reden zitten de onderhandelingen tussen beide clubs al eventjes in het slop. Ondertussen is het Kane zelf die voor een ultimatum heeft gezorgd.

Deadline

De aanvoerder van de Engelse nationale ploeg heeft zelf laten weten dat hij Bayern München nog tot en met vijftien augustus de tijd geeft om de deal af te ronden. In het andere geval: dan blijft hij gewoon in Londen voetballen... met een contract dat op het einde van het seizoen ten einde is.