Wankelt de stoel van Riemer als coach nu al? 'Bestuurskamer van Anderlecht legt Deen héél duidelijk ultimatum op'

RSC Anderlecht heeft de competitiestart (wederom) gemist. De Belgische recordkampioen ging kansloos onderuit op het veld van Union SG. Voor het eerst wankelt ook de stoel van Brian Riemer.

RSC Anderlecht was niet op volle sterkte – ter vergelijking: dat was afgelopen vrijdag ook voor les Unionistes het geval – voor de competitie-opener op het veld van Union SG. Maar het is nu al duidelijk dat Brian Riemer de komende weken wél moet presteren.

Het Laatste Nieuws weet dat de paars-witte bestuurskamer een héél duidelijk doel heeft gesteld: een virtuele PO1-plaats na zes speeldagen. Met andere woorden: in september dient Anderlecht in de top-zes te kamperen.

© photonews

En dat lijkt na de nederlaag bij Union geen evidentie. De komende wedstrijden kruisen de Brusselaars de degens met Antwerp FC, STVV, KVC Westerlo, Sporting Charleroi en KRC Genk. Allesbehalve een gemakkelijk programma.

Tactisch sterk genoeg?

Riemer geniet momenteel nog de volle steun van de kleedkamer. Al vertoont het pantser van de Deense coach stilaan barstjes. Bij de fans, media én management wordt de vraag gesteld of hij op tactisch vlak wel in staat is om een wedstrijd naar zijn hand te zetten.