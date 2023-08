Zekere Europese campagne of niet: Racing Genk speelt straks al een van zijn belangrijkste wedstrijden van het seizoen

Racing Genk staat voor een erg belangrijke match tegen het Zwitserse Servette. Vooral financieel is het erg belangrijk voor de Limburgers.

Zeker zijn van Europees voetbal tot de winterstop en ook van een serieuze som geld, zo'n 5 tot 10 miljoen euro. Dat is straks de inzet voor Racing Genk in de terugmatch tegen het Zwitserse Servette. En waar ze vorig seizoen zo hard voor gevochten hebben.

Het is voor de Limburgers dus van kapitaal om de Zwitsers straks uit te schakelen, want dan is het al zeker van de groepsfase van de Europa League én dus ook enkele miljoenen. Daarna kan er verder gekeken worden naar de volgende Europese tegenstander.

En met het Schotse Glasgow Rangers, dat volgende week dan al wacht, is die zeker niet min. Union stootte vorig seizoen ook op de Rangers in de derde voorronde van de Champions League. Maar nadien had het wel een erg mooie Europese campagne met een kwartfinale.

Onstabiel pad bij uitschakeling

Uitschakeling tegen Servette brengt Genk dus op een erg onstabiel pad, zonder vangnet van zeker Europees voetbal. Het Griekse Olympiakos wacht dan in de voorlaatste ronde van de Europa League. En nadien volgt er nog een erg sterke tegenstander voor het naar de groepsfase kan.

Uitschakeling tegen Olympiakos zou betekenen dat Genk nog zou moeten vechten in een laatste ronde voor kwalificatie voor de Conference League. In die competitie kun je natuurlijk erg ver doorstoten, maar qua financiële opbrengst is het niet het meest lucratieve. Servette uitschakelen is dus de boodschap.