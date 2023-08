Alexander Blessin komt voor de topper tegen Standard met een duidelijke boodschap naar Anderlecht

Alexander Blessin kende een prima start bij Union door de derby tegen Anderlecht te winnen. Dit weekend wacht de volgende topper tegen Standard Luik.

"De wedstrijd van vorige week telt niet", opende Blessin de persconferentie voor de wedstrijd tegen Standard. "Het is drie punten. Mijn ploeg verraste me, maar dit op een goede manier. Al moeten we wel nog beter doen. Dat zagen we vooral in de tweede helft".

"Nu moeten we de volgende stap nemen", vervolgt hij. "We spelen in een moeilijke competitie. Een competitie waar je de drie punten niet krijgt als je ze niet verdient!". Hiermee geeft Blessin duidelijk aan dat de overwinning tegen Anderlecht meer dan verdiend was.

"Sclessin is een imposant stadion. De fans van Standard staan altijd voluit achter hun team. Daarmee gaan we moeten kunnen omgaan. We willen morgen onze wedstrijd spelen en als we dat doen dan zijn de drie punten van ons", sloot Blessin vol zelfvertrouwen af.