Hein Vanhaezebrouck legt uit waarom één Buffalo er wegens opvallende reden niet bij is in Zilina

Voor Hein Vanhaezebrouck en zijn Buffalo's lijkt de verplaatsing naar Zilina slechts een formaliteit. Eén man is er daar niet bij in de return die Gent aanvangt met vier doelpunten voorsprong na de 5-1 uit de heenmatch.

Davy Roef is niet mee met zijn ploegmaats naar Slovakijke afgereisd. Hein Vanhaezebrouck gaf daar ter plekke meer uitleg over. "Die moest iets privé regelen en dat kon alleen deze dag", klinkt de verklaring van de coach.

Als de ploeg een heenwedstrijd met 5-1 naar zijn hand heeft gezet, kan met zoiets al wat losser omgegaan worden. "De omstandigheden lieten dat nu ook toe. Daar moeten we dan ook begrip voor tonen", is het standpunt van Vanhaezebrouck.

Al is het zeker niet de bedoeling dat Roef in de tussentijd gaat stilzitten. "Davy traint trouwens gewoon woensdag, donderdag en vrijdag in Gent. Op het einde van de week sluit hij gewoon weer bij ons aan."