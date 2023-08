Nog een Anderlecht-youngster die twijfelt aan zijn toekomst bij de club, Fredberg grijpt in

De exit van een jeugdtalent is bij Anderlecht altijd iets pijnlijker dan bij een andere club. Omdat de fans helemaal mee zijn in het verhaal 'In youth we trust'. Maar de afgelopen maanden zagen ze met Julien Duranville, Anouar Ait El Hadj, Noah Sadiki en Lucas Stassin er al heel wat vertrekken.

En daar kan er nog eentje bijkomen, want nu twijfelt ook Mario Stroeykens over zijn toekomst bij de club. De 18-jarige weet immers niet wat de sportieve leiding met hem van plan is, schrijft Het Nieuwsblad. De voorbije wedstrijden mocht hij slechts laat invallen en ook vorig seizoen kwam hij er dikwijls niet aan te pas. Er ligt sinds mei al een contractverlenging klaar voor de aanvaller en Jesper Fredberg wil hem overtuigen met een goed contract, maar Stroeykens twijfelt. Als hij niet bijtekent, zou Anderlecht hem nog deze zomer moeten verkopen, want volgende zomer is hij transfervrij. Dat zou pijnlijk zijn, want de Denen van Anderlecht geloven wel in hem. Fredberg wil er dan ook alles aan doen om hem de komende weken te overtuigen.