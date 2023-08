'Nu komen ook concrete voorstellen binnen voor Rode Duivel maar die wacht nog af met oog op absolute toptransfer'

Het is soms even afwachten om die absolute toptransfer te kunnen realiseren. Dat is waar Rode Duivel Timothy Castagne alleszins op hoopt.

Castagne degradeerde met Leicester City naar The Championship, maar het staat niet in zijn plannen om op het tweede niveau in Engeland te gaan voetballen. Er is wel wat interesse voor hem: Castagne schermt al een tijdje met de belangstelling van Juventus en Fulham.

Over een concreet voorstel was er nog geen nieuws, maar daar is nu verandering ingekomen. Volgens de Italiaanse journalist heeft Fulham wel degelijk een bod gedaan op Castagne, net als een tot nader orde niet gekende Franse club.

#Castagne ha due offerte (una del #Fulham e l’altra dalla #Francia) ma vuole aspettare la decisione della #Juventus. Piace molto ad #Allegri. Vedremo per quanto tempo aspetterà — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) August 2, 2023

De ex-speler van RC Genk en Atalanta Bergamo zou echter de beslissing van Juventus willen afwachten. Allegri is wel gecharmeerd door zijn profiel, maar het moet nog blijken of de Oude Dame echt voor hem wil doordrukken. Daarnaast moet uiteraard ook nog Leicester City overtuigd worden met een aanvaardbaar transferbedrag.