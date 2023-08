Verbod op uitfans, maar in Stockholm was het gisteren toch weer een beetje oorlogsgebied

Gisterenmiddag brak er een vechtpartij uit tussen supporters van Hammarby en Twente. Vorige week waren er al serieuze onlusten in de Grolsch Veste toen fans van Twente de hoofdtribune aanvielen, waar zo'n 200 Zweden zaten.

Twente besliste om geen uitfans mee te nemen, maar sommigen lapten dat verbod toch aan hun broek en uiteraard braken er rellen uit in de stad. In de namiddag waren grote groepen Hammarby-fans zelfs op zoek naar de Nederlandse supporters.

Afgelopen middag heeft er in Stockholm een vechtpartij plaatsgevonden tussen supporters van Hammarby en FC Twente. De Zweedse krant Aftonbladet laat weten dat er twee personen gewond zijn geraakt, een van hen is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. #hamtwe pic.twitter.com/ZWV94Oghq1