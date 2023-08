Wat als Igor Thiago zijn penalty had gemist tegen KV Mechelen: een nieuw Diagne-scenario vermeden

De Braziliaan Igor Thiago scoorde vanaf de stip de belangrijke gelijkmaker voor Club Brugge tegen KV Mechelen. Maar het had ook anders kunnen lopen.

Club Brugge kocht deze zomer de Braziliaan Igor Thiago van het Bulgaarse Ludogorets voor zo'n 7,75 miljoen euro. In België leerden we Thiago vooral kennen van zijn twee goals tegen Anderlecht in de Conference League.

De Braziliaan begon dit seizoen al twee keer in de basis bij Club Brugge, maar overtuigen kon hij nog niet echt. Coach Ronny Deila vraagt geduld en denkt dat die goal de Braziliaan ook vertrouwen kan geven. Maar dat kon ook helemaal anders aflopen.

Geen nieuw Diagne-scenario

Toen scheidsrechter Put naar het scherm werd geroepen, nam Thiago de bal al onder zijn arm om de eventuele penalty te trappen. Bij de supporters doemde een nieuw Diagne-verhaal al even op. Hij eiste in 2019 een penalty op tegen PSG in de Champions League en scoorde niet.

Niet dat Thiago dezelfde problemen zal opleveren dit seizoen als Diagne toen deed, maar missen zou wel een probleem opgeleverd hebben voor Club. Naast Yaremchuk zou Deila nu opgescheept zitten met twee spitsen zonder vertrouwen.

Dat gebeurde gelukkig niet en die penalty kan de Braziliaan donderdag misschien helpen om opnieuw vertrouwen te tanken. Maar met een misser had de wereld er helemaal anders kunnen uitzien.