Analist ziet wie bij Club Brugge kan profiteren van de komst van Zinckernagel: "Zij kunnen brokken maken"

Er wordt veel verwacht van Philip Zinckernagel bij Club Brugge. Zoals we gisteren konden zien, heeft blauw-zwart wel nog een man nodig die het spel kan stroomlijnen. Volgens Nordin Jbari kan de Deen een grote hulp zijn voor... Hans Vanaken.

Want Vanaken heeft het lastig met de vele taken die hij momenteel heeft. "Hij zal hem ontlasten. Nu zoekt Club Brugge altijd Vanaken om het spel te maken", aldus Jbari in Krant van West-Vlaanderen. "Maar soms wordt hij uit de wedstrijd gehouden of is hij in een mindere periode en zie je dat de ploeg problemen kent in de opbouw."

De 30-jarige Vanaken verloor met Vormer zijn kompaan op het middenveld, met Zinckernagel krijgt hij een nieuwe. "Het zal niet altijd meer hij zijn die moet afhaken om balvast te zijn. Er zal meer variatie zijn."

"Vanaken is iemand die ook uit de tweede lijn kan komen om te koppen, terwijl Zinckernagel uit de tweede lijn kan komen om op doel te trappen. In een Club Brugge dat goed draait, een Club Brugge dat meedoet voor de titel, zie ik hem wel acht à negen goals maken.”

Vanaken wijkt echter net als Zinckernagel veel uit naar de linkerflank. "Maar Zinckernagel is intelligent genoeg om zich aan te passen. Als zij elkaar begrijpen en niet voor de voeten lopen, kunnen zij brokken maken in de Jupiler Pro League.”