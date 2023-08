Eindelijk de kop eraf voor spits, coach ziet hoopvolle situatie als goudhaantje zou vertrekken

Het is eindelijk gelukt. De kop is eraf voor Tarik Tissoudali. Het werd tijd, en het kan bevrijdend werken zoveel is duidelijk.

"Het wordt een serieus werkpunt. We hebben het al proberen duidelijk te maken, maar het dringt niet door. Na een zware blessure is het belangrijk om het eenvoudig te doen. Efficiëntie is belangrijker dan acties", was Hein Vanhaezebrouck vooraf duidelijk over Tarik Tissoudali.

Tegen Zilina kon hij Tita Tovenaar een basisplaats geven. En opnieuw ging Tissoudali nadrukkelijk op zoek naar een doelpunt. En uiteindelijk lukte het ook deze keer, een mogelijk bevrijdend doelpunt voor de spits.

Deugd

"Hij was actief en belangrijk voor de ploeg en dat is wat ik verlang. En dan komen de kansen vanzelf. Het was een prachtige goal", aldus de coach achteraf bij Het Nieuwsblad.

"Hij is blijven doorgaan en was doorlopend aanwezig en dat is ook een teken dat hij zich niet teveel ergerde. Ook de acties die hij met Hugo Cuypers opzette, zullen hem deugd hebben gedaan. Dat is ook hoopvol voor ons naar de toekomst."

Bij de Buffalo's houden ze nog steeds rekening met een mogelijk vertrek van Gift Orban. Dan is het handig dat er met Cuypers én Tissoudali nog twee valabale opties voorhanden zijn.