Defour komt terug op penalty tegen Club en stelt het liefst 3 weken(!) na transfer nog zonder Konaté: "Niet mijn winkel"

Er zijn wel degelijk ergernissen in dit seizoensbegin voor Steven Defour. De lichte penalty die Club Brugge op de openingsspeeldag tegen KVM toegewezen kreeg, bijvoorbeeld. Met de blik op de toekomst gericht is het nog frustrerender dat hij nog altijd niet beschikt over Mory Konaté.

Na het gelijkspel van KV Mechelen in Brugge wilde Steven Defour het niet uitgebreid over de strafschop hebben. Dat is nu nog altijd zo, al is het wel duidelijk welk gevoel ze daar in Mechelen aan overhouden. "Ik zou veel kunnen zeggen, maar ga het niet doen. Ik denk dat het vrij duidelijk was voor iedereen."

"Niet enkel wij hebben het gezien, ook heel veel mensen binnen het voetbal hebben het geanalyseerd. Het Referee Department heeft zich er ook over uitgesproken. Dat gaat er niets aan veranderen, maar ik hou mij bezig met waar ik impact op heb", neemt de Mechelse coach een verstandige houding aan. "

Elk jaar nieuwigheden

"Elk jaar zijn er ook wel een aantal nieuwigheden die ze invoeren. Ik ga ermee aan de slag om spelers beter te maken. Hoe de scheidsrechters beter te maken, dat is iets voor de scheidsrechtersbazen." Een speler op die ze bij KV graag beroep zouden doen, is Mory Konaté. De Guineeër tekende op 13 juli, maar is ook dit weekend niet speelgerechtigd.

© photonews

"De status van de vergunning voor Konaté is onveranderd", moet Defour voorafgaand aan de match tegen Gent vaststellen. "Ze zijn er mee bezig. Het is niet mijn winkel, ik kan er niets aan veranderen. Ik kan mij niet verdiepen in iets waar ik niet de leiding of het beslissingsrecht over heb."

Wachten op dé man op het middenveld

Frustrerend is het zeker en vast, want de ex-STVV'er werd gehaald om dé verdedigende middenvelder van KV te worden. "Het is absoluut niet iets waar ik enkele weken geleden rekening mee had gehouden. Je werkt zo lang aan een dossier om dat in orde te krijgen en dan blijken er nog enkele dingen niet in orde..."