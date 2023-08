Gefrustreerde Carl Hoefkens is bijzonder streng voor zijn team

Standard heeft 0 op 6 te strikken. Ook Union SG bleek te sterk voor de Rouches. De Luikenaars scoorden zelfs nog niet eens.

Union SG was een maatje te sterk voor de Rouches. Arnaud Bodart moest meermaals erger voorkomen voor Standard.

En aanvallend waren ze bij de Luikenaars ook onmondig. "Het was te weinig, met en zonder bal", aldus Carl Hoefkens streng.

Herkennen

"Ik heb mijn ploeg niet kunnen herkennen. Op training zie ik mijn spelers elke dag groeien en verbeteren, maar daar zag ik niets van terug."

"Union speelde goed, maar we moeten slimmer zijn. Er zijn teveel momenten dat we maturiteit en voetbalintelligentie missen. De match tegen Charleroi volgende week wordt lastig, maar we moeten ons nu absoluut goed voorbereiden."