KV Kortrijk gaat vol voor Tunesische spits: derde bod onderweg

Het is KV Kortrijk menens voor Youssef Abdelli. De West-Vlamingen gaan een derde bod uitbrengen op de Tunesische spits.

Dat meldt Sacha Tavolieri. De West-Vlaamse club gaat een bod doen van 750.000 euro plus bonussen voor de 24-jarige spits, die vorig seizoen goed was voor amper 3 doelpunten in 12 wedstrijden voor het Tunesische Étoile Sportive du Sahel.

Ook Anderlecht toonde deze zomer nog interesse in Abdelli. Kortrijk hoopt de aanvaller zo snel mogelijk te kunnen verwelkomen in het Guldensporenstadion.