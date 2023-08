Stunt in Jupiler Pro League toont nog eens dat expected goals enorm relatief zijn: Frank Boeckx laat zich erover uit

De expected goals. Als analist haalt ook Frank Boeckx die er graag bij. Een stunt in de Jupiler Pro League heeft aangetoond dat zulke data niet altijd veelzeggend hoeft te zijn.

KRC Genk scoorde veel hoger qua expected goals dan tegenstander Eupen, maar bleef in eigen huis wel met lege handen achter. "Dan zie je dat Genk eigenlijk wel de betere ploeg was. Normaal had Genk met 2-0 moeten winnen", zei Frank Boeckx op Eleven Sports. "Of in het slechtste geval met 2-1. Maar het is 0-1."

Ondanks die hogere score voor de thuisploeg op vlak van expected goals, werd bezoekend doelman Nurudeen amper in de verlegenheid gebracht. Toch ook wel iets om over na te denken. Anderzijds zag de voormalige keeprstrainer van Anderlecht hoe Eupen al na een minuutje de score opende via Charles-Cook.

Efficiëntie

"Dat was goed gekopt. Dat is efficiënt zijn", aldus Boeckx. Er zit zand in de machine bij Genk, dat nochtans de competitie had aangevat met een klinkende 0-4 bij RWDM. "Daar waren ze veel efficiënter en hadden ze geluk dat de ballen van RWDM op paal en lat vlogen."