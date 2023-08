Ook Franse en Nederlandse clubs roeren zich meer en meer: elke dag een nieuwe geïnteresseerd voor JPL-revelatie

Zaterdagavond speelde hij nog gewoon mee met zijn team RWDM in de wedstrijd tegen OH Leuven. Maar mogelijk is het wel zijn laatste wedstrijd geweest voor de Brusselaars. De aandacht blijft maar groeien.

Zakaria El Ouahdi heeft al heel wat interesse weten op te wekken. Union SG was en is geïnteresseerd en leek het te gaan halen. Maar het nummer 77 van RWDM lijkt stilaan onhoudbaar voor de Brusselaars. Ook al willen ze de 21-jarige rechtsbuiten eigenlijk niet kwijt. PSV, RB Salzburg, Lens en Feyenoord werden al genoemd de voorbije week. Zeker Feyenoord roert zich volop. Alle bovenvermelde clubs zaten tegen OH Leuven ook opnieuw in de tribunes. En ze konden opnieuw een nette prestatie van de jeugdinternational optekenen. Snel duidelijkheid? Na de Afrika Cup U23 werpt hij zich steeds meer op als een sterkhouder bij RWDM. Dat ze hem dus niet zomaar kwijtwillen lijkt logisch. Maar toch: met nog twee jaar contract mogen ze weliswaar nog wat pokeren voor de winger, maar makkelijk zal het niet worden om hem te houden.