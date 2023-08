Slecht nieuws voor Union? 'Het is PSV én Feyenoord menens voor sterkhouder JPL-club'

Zaterdagavond speelde hij nog gewoon mee met zijn team RWDM in de wedstrijd tegen OH Leuven. Maar mogelijk is het wel zijn laatste wedstrijd geweest voor de Brusselaars.

Zakaria El Ouahdi is het nummer 77 van RWDM. De 21-jarige rechtsbuiten maakte de voorbije tijd heel wat indruk. En dat heeft hem ook heel wat interesse opgeleverd. Een tijdje leek het de richting op te gaan van reeks- en stadsgenoot Union SG. Nederlands opbod Zij lijken er echter ondertussen naast te gaan grijpen, want heel wat andere ploegen tonen ondertussen ook al interesse. En daarbij zitten mooie clubs. PSV, RB Salzburg, Lens en Feyenoord werden al genoemd de voorbije week. Vooral in Nederland gaan de ploegen ondertussen hard. Beide ploegen zaten tegen OH Leuven ook opnieuw in de tribunes. El Ouahdi ligt nog twee jaar onder contract bij RWDM en de Brusselaars zouden zeker op hem kunnen gaan cashen. Een paar miljoen euro lijkt zeker niet onlogisch. Enkele miljoenen? Ook op de Afrika Cup U23 maakte El Ouahdi onlangs indruk. En bij RWDM zelf is hij ook al uit aan het groeien tot een sterkhouder. 800.000 euro is zijn marktwaarde volgens Transfermarkt, maar dat lijkt niet meteen een graadmeter te zijn in het geval van de jonge winger.