Deze ref moet de Waalse clash in goeie banen leiden, Verboomen krijgt nog even reflectietijd

Nathan Verboomen, die op de eerste speeldag in de fout ging tijdens Club Brugge-KV Mechelen, krijgt alweer geen match als hoofdref. Hij is VAR tijdens Antwerp-Kortrijk. Vorige week werd hij aangeduid als vierde ref.

Find out the appointments for the next matchday of the @ProLeagueBE 🧐



🇳🇱 - https://t.co/78APG7zFtJ

🇫🇷 - https://t.co/yRB4wPaozY pic.twitter.com/kXHQtFUGKb