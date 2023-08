Westerlo gaat exotische toer op en haalt 19-jarige Costa Ricaan

Westerlo wil zijn kern nog versterken, iets waar Jonas De Roeck al verschillende keren om gevraagd heeft. Hij krijgt er nu een heel jonge winger bij. De Costa Ricaan Josimar Alcocer is onderweg om zijn medische testen af te leggen.

De 19-jarige linksbuiten speelt sinds vorig seizoen in het eerste elftal van topclub Alajuelense en maakte toch wel indruk. Met zes goals en vier assists speelde hij zich ook in het oog van de bondscoach, waar hij intussen al vier interlands verzamelde voor Costa Rica.

Westerlo heeft een akkoord met de speler en ook met de club. Een eerste bod werd afgewezen, maar het tweede werd aanvaard, weet HLN. Hij stapt vandaag nog op het vliegtuig om naar België a te reizen.

“Josimar is in onderhandeling met een buitenlandse club en reist daarom niet af naar Belize voor onze wedstrijd in de Copa Centroamericana", klinkt het bij zijn club.