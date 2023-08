Door deze reden kan Vermaelen geen hoofdcoach van de Belgische beloften worden

Thomas Vermaelen werd door de Belgische bond gepolst om weer een functie bij hen op te nemen. Bij de beloftenploeg werd immers de volledige technische staf ontslagen. De voormalige international heeft echter wel één probleem.

Nu ja, het is zowel een voor- als een nadeel, maar hij woont in Londen en wil daar niet vertrekken aangezien zijn kinderen er school lopen. Technisch directeur van de bond, Frank Vercauteren, woont in Rusland. Dus dat zou allemaal geen probleem mogen vormen.

Maar Vermaelen kan dus ook geen hoofdcoach worden in het buitenland, want hij kan zijn gezin niet zomaar achterlaten. Dat betekent ook dat de functie van hoofdcoach van de U21 bijna niet te doen is, want daar wordt een fulltime medewerker voor gezocht.

Hij zou wel assistent kunnen worden of hoofdcoach bij de lagere jeugdreeksen. Wesley Sonck zou dan weer wel als beloftencoach in aanmerking komen en dan zou er een plaatsje bij de U19 vrijkomen.