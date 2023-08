OFFICIEEL: Burnley heeft de volgende voormalige speler van de Jupiler Pro League te pakken

Vincent Kompany heeft al serieus wat geld uitgegeven deze zomer. Hij heeft namelijk op woensdag zijn 8ste aanwinst van deze mercato voorgesteld. Dit is de Deense international Sander Berge. Wederom een voormalige speler uit de Jupiler Pro League.

Sander Berge speelde van de winter van 2017 tem de winter van 2020 voor Racing Genk. Hij werd landskampioen met de Genkenaars en won de Supercup. Hij kwam tot 113 wedstrijden in het shirt van Racing Genk en werd voor 25 miljoen euro verkocht aan het Engelse Sheffield United.

In zijn laatste contractjaar wordt hij daar weggeplukt door Vincent Kompany. Burnley maakte zelf geen transfersom bekend, maar volgens Transfermarkt.com telt Burnley 13,5 miljoen euro neer voor de defensieve middenvelder. Een pak minder dan zijn marktwaarde (20 miljoen euro), maar Berge zat in zijn laatste contractjaar.

We've bolstered our squad with the addition of Norwegian international Sander Berge from Sheffield United for an undisclosed fee 💪



The central midfielder has penned a four-year contract at Turf Moor and becomes Vincent Kompany’s eighth new summer signing 📝