Defour met handen in het haar bij KV Mechelen: "We hebben een vliegtuig klaarstaan"

Steven Defour liet op zijn persconferentie weten dat er geen wijzigingen zijn in de selectie. Dat betekent dus ook nog geen Mory Konaté.

De Guineeër zit nog altijd in Senegal, in afwachting dat zijn visumproblemen snel opgelost geraken. Ook voor trainer Steven Defour is het balen dat dit maar blijft aanslepen.

“Wanneer die van de baan zijn, blijft onduidelijk”, citeert Gazet van Antwerpen de trainer van de Kakkers. “We hebben altijd een vliegtuig klaarstaan om Mory terug naar België te brengen.”

Momenteel onderhoudt Konaté met een individueel schema zijn conditie. Hij kwam maar tijdens de zomerstage aan en speelde ook al op 23 april zijn laatste match met STVV.

Ideaal is dat niet. Bovendien kwam Mory laat bij ons toe en heeft hij al lang geen wedstrijd met inzet meer gespeeld. Eens Mory zijn visum op zak heeft, zal het nog even duren vooraleer hij zijn topniveau haalt.”

Defour verwacht tegen RWDM een leuke, maar wel moeilijke wedstrijd. Hij ziet dat zijn ploeg heel geconcentreerd zal moeten spelen om iets te rapen.