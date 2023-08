Niet Chelsea, Juventus of Lukaku zelf, maar Al Hilal komt na afwijzing met nieuws over toekomst van Rode Duivel

Het transferdossier van Romelu Lukaku begint stilaan op een soap te lijken. De Rode Duivel lijkt op weg naar Juventus FC, maar de fans willen hem niét naar Turijn zien verhuizen. Al lijkt dat géén roet in het eten te strooien.

Ook Al Hilal SFC heeft namelijk een nieuwe poging gedaan om Romelu Lukaku binnen te halen. En het is de Saoedische club die met een stand van zaken komt.

“Het klopt dat we Lukaku meerdere voorstellen hebben gedaan”, aldus een vertegenwoordiger van Al Hilal SFC in de plaatselijke media. “Maar hij heeft ons heel duidelijk gemaakt dat hij in Italië blijft.”

Witte rook?

Ook Corriere dello Sport is zeker van de transfer. Juventus, Chelsea FC en Lukaku hebben komende maandag een finaal onderhoud. Het is de bedoeling om de transfer dan ook af te ronden.