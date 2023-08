Zwaar verdict voor Thibaut Courtois: Doelman in tranen bij Real Madrid

Thibaut Courtois zou op een draagberrie van het oefenveld gedragen zijn, zo laten verschillende Spaanse kranten weten. De doelman van de Rode Duivels zou in tranen weggebracht zijn.

Er werd gevreesd voor een zware knieblessure en dat blijkt ondertussen ook zo te zijn. De club bereidde de eerste competitiewedstrijd van zaterdag tegen Bilbao voor. Een officiële mededeling van Real Madrid is er ondertussen ook.

Courtois zou in de komende dagen geopereerd worden. Er wacht hem een lange revalidatie, normaal zeker zes maand.

BREAKING: Thibaut Courtois has broken his ACL. 🚨⚪️⚠️ #RealMadrid



“After the tests carried out on our player Thibaut Courtois, he’s been diagnosed with a rupture of the anterior cruciate ligament of his left knee. The player will undergo surgery in the coming days”. pic.twitter.com/Eywu1KJ4fX