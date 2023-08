'RSC Anderlecht krijgt goed nieuws te horen in dossier Zeno Debast'

RSC Anderlecht wil Zeno Debast graag aan boord houden. Het probeert daarom de boot wat af te houden voor geïnteresseerde ploegen.

PSV Eindhoven was één van de grote geïnteresseerden om Zeno Debast weg te plukken bij RSC Anderlecht. Was, want de Nederlandse club lijkt zijn pijlen ondertussen op een ander target te richten.

Volgens Het Eindhovens Dagblad duurt het PSV allemaal te lang om tot een deal met RSC Anderlecht te komen over Debast. Paarswit bereikt daarmee dan ook precies wat het wil, door te talmen.

De Nederlandse krant schrijft dat Earnest Stewart, de directeur voetbalzaken in Eindhoven, nu kijkt om zijn landgenoot Miles Robinson van Atlanta United naar PSV te krijgen. Zijn contract, dat eind dit jaar afloopt, moet voor een gemakkelijke overgang zorgen.

Robinson is er basisspeler in de verdediging en werkte onder meer met Frank De Boer. Zaken die ze in Nederland allemaal graag horen. Wellicht drukt Stewart door voor de Amerikaans international en haalt hij zo een derde landgenoot binnen.